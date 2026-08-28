Presentará Gim Nogales informe de gobierno el mismo día del Grito de Independencia

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El informe tendrá una duración aproximada de 60 minutos y centrará buena parte de su contenido en los retos, avances y soluciones implementadas en materia de agua

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/08/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 11:52 AM.