Presentará Gim Nogales informe de gobierno el mismo día del Grito de Independencia

Un informe de gobierno ejecutivo, de aproximadamente 60 minutos y con un enfoque primordial en los retos y soluciones en materia de agua, marcará el inicio de un cambio de formato de las Fiestas Patrias, ya que, por primera vez, el informe de avances del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, será el mismo día del grito de independencia.
La agenda oficial contempla presentar el estado que guarda el municipio en punto de las 10 de la mañana del 15 de septiembre para dar paso al tradicional Grito de Independencia durante la noche, por lo que el munícipe mencionó que se ha sintetizado alrededor de 900 páginas de trabajo de las dependencias, en un mensaje que buscará ser dinámico y directo a los ciudadanos.
Le voy a dedicar un tiempo muy especial e importante para hablar del tema del agua, porque es el momento en que yo quiero hacerlo público de todo lo que hemos hecho, de lo que en la mesa se ha tratado, lo que hemos resuelto y lo que está por resolverse, mencionó el alcalde.
En cuanto al desarrollo urbano de la frontera, la presentación tocará el tema de pavimentaciones y construcción de escalinatas, además de la rendición de cuentas y las obras más importantes de la administración, como la segunda etapa del embovedado, el puente de la avenida Tecnológico, la reparación del socavón de la calle Plutarco Elías y las obras del colector del arroyo Los Nogales.
Mi compromiso siempre con la ciudadanía pese a cualquier adversidad siempre firme, firme y atender una administración con seriedad, con intensidad, aunque a veces no pareciera porque es una ciudad complicada, dinámica y en ese sentido hay que uno ir siempre un paso adelante, comentó.