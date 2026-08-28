Pronostican fin de semana caluroso con lluvias intensas y tormentas eléctricas en Nogales

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Protección Civil advierte sobre posibles inundaciones repentinas durante las tardes y pide extremar precauciones ante las corrientes de agua en vialidades de riesgo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/08/2026 02:18 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 02:21 PM.