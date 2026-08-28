Pronostican fin de semana caluroso con lluvias intensas y tormentas eléctricas en Nogales

Un fin de semana caluroso, pero con alta probabilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas se pronostica para la frontera de Nogales, Sonora, donde las temperaturas alcanzarán los 36 grados Celsius, antes de registrar un descenso hacia el domingo y la próxima semana.
De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Vigilancia del Clima de los Estados Unidos, para este sábado la temperatura rondará los 35 grados con tormentas severas por la tarde que podrían dejar hasta 14.37 mm de lluvia, mientras que el domingo el termómetro bajará a los 31 Celsius con lluvias dispersas de entre 16 y 20 mm de agua.
Antes estas condiciones meteorológicas, la Coordinación Municipal de Protección Civil, llamó a la ciudadanía a extremar precauciones al desplazarse por la ciudad, advirtiendo que el periodo de mayor riesgo por inundaciones repentinas se concentrará durante las tardes entre las 14:00 y 16:00 horas.
De la misma forma las autoridades pidieron evitar zonas arboladas y vialidades alto riesgo como Tecnológico, 5 de Febrero, Jesús García, Buenos Aires, Nuevo Nogales y la prolongación Álvaro Obregon, reiterando a los automovilistas a no arriesgarse a cruzar corrientes de agua, ya que la fuerza del arroyo puede arrastrar todo tipo de unidades, incluidos vehículos pesados o con opción de 4X4.
Se recomienda a la población utilizar rutas alternas, alejarse de estructuras metálicas durante las descargas eléctricas y mantenerse atentos a las estaciones del Sistema de Alerta Temprana, recordando que ante cualquier situación de emergencia debe de reportarse de inmediato al número 911.