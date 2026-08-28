Refuerzan seguridad y protección contra fraudes con nuevo reglamento para espectáculos en Nogales

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El Ayuntamiento establece mayores facultades de supervisión y sanciones, además de exigir la devolución de boletos en un máximo de 48 horas cuando un evento sea cancelado o suspendido

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/08/2026 01:59 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 02:06 PM.