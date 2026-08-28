Refuerzan seguridad y protección contra fraudes con nuevo reglamento para espectáculos en Nogales

Proteger la integridad de los asistentes y evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes, son los pilares fundamentales del nuevo Reglamento para la Celebración de Espectáculos Públicos en Nogales, Sonora, ya que, con esta actualización, el Ayuntamiento de Nogales, busca mantener un ambiente de respeto y legalidad en todo evento masivo.
Este marco normativo, fue presentado por el secretario de la comuna, Hipolito Sedano Ruiz, tras el trabajo en comisiones encabezado por la presidente de la comisión de espectáculos Ana Laura Pompa, en donde se sustituye a las disposiciones vigentes desde el año 2007, en donde se dota a las autoridades municipales herramientas jurídicas más estrictas, por lo que a partir de ahora dependencias como Protección Civil y la Secretaría del Ayuntamiento, tienen mayores facultades para supervisar y sancionar aquellas actividades que pongan en riesgo a la comunidad.
Uno de los beneficios directos para los consumidores se encuentra en las establecidas en el Articulo 13, el cual exige a los promotores devolver el importe de los boletos en un plazo máximo de 48 horas en caso de cancelación o suspensión del evento, además de que se instituye la obligación de cubrir una fianza de garantía equivalente a 25 mil UMAs para resarcir posibles daños al patrimonio municipal o afectaciones a terceros.
En materia de seguridad social, se marca un precedente al prohibir la apología del delito, definida en el Articulo 3 como cualquier incitación a la violencia, exaltación del narcotráfico o promoción del consumo de sustancias prohibidas, esto bajo los lineamientos de los artículos 13 y 34, en donde los organizadores deben firmar una declaración asegurando que no incluirán esos elementos, siendo un factor decisivo para la negación o cancelación inmediata del permiso municipal.
La prevención de accidentes físicos también cobra relevancia mediante el Titulo Tercero del reglamento, donde se detallan las disposiciones técnicas para las instalaciones temporales, ferias y juegos mecánicos, con distancias perimetrales obligatorias, uso de extintores, rutas de evacuación libres y protocolos estrictos para el manejo de instalaciones eléctricas y tanques de gas, permitiendo que Protección Civil intervenir e inspeccionar directamente.
Para asegurar que los promotores respeten estas disposiciones, el ordenamiento clasifica un tabulador de multas dentro de los artículos 109, 110 y 111, en donde las sanciones por faltas a la normatividad se encuentran entre los 50 y 400 UMAs, y contemplan medidas más severas como la clausura permanente de las instalaciones o la revocación del permiso en caso de reincidencia o si se detecta un riesgo inminente para la población.
De la misma forma, el reglamento involucra a la sociedad en la vigilancia de estas nuevas normas a través de su Articulo 103, en donde se llama a los ciudadanos que detecten irregularidades o actos en contra de su seguridad, especialmente donde se fomenten delitos o vicios, a interponer una denuncia ante la Secretaría del Ayuntamiento o directamente al número de emergencias 911.