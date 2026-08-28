Vandalizan y roban aires acondicionados en primaria de la colonia Buenos Aires

Personal de la escuela primaria Enrique Quijada ubicada en la colonia Buenos Aires en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades daños y robo en sus instalaciones.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 11:30 horas que se reportó al 911 dicho delito, agentes municipales acudieron al lugar ubicado en callejón Dávalos y Tenochtitlan donde se entrevistaron con la directora del plantel.
La reportante dijo que minutos antes fue alertada por un maestro sobre que el sistema de aire acondicionado de la última aula que es utilizada como bodega había sido destruido.
Señaló que se trató de dos aires acondicionados, que fueron encontrados desbaratados completamente tirados en el piso.
Ante lo sucedido los agentes le leyeron sus derechos como víctimas de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.