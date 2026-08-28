Vandalizan y roban aires acondicionados en primaria de la colonia Buenos Aires

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Personal de la escuela Enrique Quijada reportó daños en dos equipos de aire acondicionado, los cuales fueron encontrados completamente desbaratados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 04:33 PM.