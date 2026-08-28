Viajará Obispo de Nogales a Roma para encuentro con el Papa León XIV

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Monseñor José Luis Cerra Luna participará en una jornada internacional de formación para obispos de reciente ordenación y expondrá ante el Pontífice la labor de la Diócesis de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/08/2026 02:31 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 02:34 PM.