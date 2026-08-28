Viajará Obispo de Nogales a Roma para encuentro con el Papa León XIV

El Obispo de la Diócesis de Nogales, Monseñor José Luis Cerra Luna, anunció su partida a la ciudad de Roma el próximo 31 de agosto, con el fin de participar en una jornada internacional de formación y sostener un encuentro con el Santo Padre.
La reunión, convocada por el Dicasterio para los Obispos, congregará a prelados de reciente ordenación procedentes de los cinco continentes y de acuerdo con el jerarca católico, este curso tiene como propósito el estudio, el análisis y el discernimiento de las tareas episcopales para un mejor servicio pastoral, a la vez que promueve la colegialidad y la fraternidad eclesiástica.
Los obispos recientemente ordenados somos convocados por el Dicasterio de los Obispos para participar en un curso. Vamos a ser obispos recién ordenados de los cinco continentes, dijo.
Al término de los trabajos formativos, una delegación integrada por el obispo, sacerdotes y laicos emprenderá un recorrido hacia Trento, en el norte de Italia, con una parada central en Segno, pueblo natal del célebre misionero Eusebio Francisco Kino, al precisar que la agenda contempla actividades con el obispo local, los habitantes del pueblo y familiares del insigne evangelizador.
Monseñor Cerra Luna solicitó a los fieles su respaldo espiritual a través de la oración, con el propósito de que esta encomienda pastoral rinda frutos en favor de toda la diócesis.