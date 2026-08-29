Intensa lluvia deja daños materiales, caída de árboles y vehículos varados en Nogales

Sin personas lesionadas y únicamente con daños materiales, ayer se dio a conocer el recuento de afectaciones ocasionadas por la intensa lluvia registrada la tarde del jueves en distintos sectores de Nogales, Sonora.
La lluvia fue muy intensa y de corta duración, pero suficiente para provocar algunos estragos, como interrupciones en el suministro de energía eléctrica, caída de árboles, encharcamientos y fuertes rachas de viento, sin que se registraran afectaciones de mayor magnitud, informó el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz.
De los 10 árboles derribados por las fuertes ráfagas de viento, uno de ellos, un eucalipto, cayó sobre la calle 5 de Febrero, ocasionando daños en las instalaciones de una empresa distribuidora de gas, una farmacia y un vehículo, detalló.
De igual forma, pidió a las y los nogalenses evitar cruzar o transitar por arroyos y vialidades consideradas de alto riesgo, ya que las condiciones de lluvia podrían continuar durante los próximos días.
El Ayuntamiento de Nogales reiteró el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 911.