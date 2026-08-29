Intensa lluvia deja daños materiales, caída de árboles y vehículos varados en Nogales

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Autoridades atendieron 23 reportes tras la tormenta del jueves, sin que se registraran personas lesionadas; un vehículo se incendió tras ser alcanzado por un rayo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/08/2026 09:12 AM.
En Nogales y editada el 29/08/2026 09:16 AM.