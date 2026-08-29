Reconoce Julia Huerta talento de jóvenes nogalenses que viajarán a Taiwán

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La militante sostuvo un encuentro con estudiantes seleccionados para la movilidad académica y destacó la importancia de apoyar la educación, la innovación y el desarrollo de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/08/2026 09:16 AM.
En Nogales y editada el 29/08/2026 09:24 AM.