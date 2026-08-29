Reconoce Julia Huerta talento de jóvenes nogalenses que viajarán a Taiwán

En un emotivo encuentro enfocado en el impulso a la educación, la innovación y el desarrollo regional, Julia Huerta sostuvo un diálogo cercano con cuatro de los seis destacados estudiantes de educación superior nogalenses que viajarán a Taiwán, como parte de la delegación de 30 jóvenes sonorenses seleccionados para estancias de capacitación técnica e intercambio cultural.
Durante la reunión, Huerta destacó la trascendencia de este logro y fungió como puente de vinculación entre los sectores productivos y la juventud, al reconocer el compromiso que adquieren como embajadores del conocimiento para la frontera.
Amigos de la industria maquiladora que están apostando en Nogales y en ustedes, por mi conducto, les quieren apoyar y yo también. El futuro de Nogales depende de su talento, y de que ese talento construya ese nuevo paradigma de bienestar; la responsabilidad es suya y toda la comunidad cuenta con ustedes, expresó Julia Huerta.
Apoyar la educación y que los jóvenes puedan llegar más lejos es una prioridad para cualquier sociedad moderna. Cuando uno sale a estas experiencias, expande sus horizontes, su conocimiento y su visión cultural; invertir en ellos es invertir en el futuro de nuestro municipio y de nuestro país.
Las y los jóvenes compartieron su entusiasmo y sentido de responsabilidad previo a emprender su viaje de 10 meses hacia el país asiático como parte del programa de movilidad académica impulsada por el Gobierno del Estado de Sonora a través del Consejo de Desarrollo Sostenible (Codeso) y particular interés del gobernador Alfonso Durazo.
Coincidieron en que su principal objetivo es absorber los conocimientos de vanguardia en áreas de software, mecatrónica, semiconductores e innovación técnica para regresar a Sonora a retribuir con soluciones, fortalecer la industria regional y motivar a futuras generaciones a perseguir sus metas académicas sin límites ni temores.