Regresarán a clases 45 mil estudiantes de educación básica este lunes en Nogales

El próximo lunes 31 de agosto se llevará a cabo el regreso a clases de estudiantes de educación básica, con la reactivación de alrededor de 180 centros educativos de preescolar, primaria y secundaria, que en conjunto atienden a aproximadamente 45 mil alumnas y alumnos en Nogales, Sonora.
Ante este retorno a las aulas después del periodo vacacional de verano, el director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, exhortó a madres y padres de familia a tomar las previsiones necesarias para evitar aglomeraciones en los planteles educativos y facilitar un regreso ordenado.
Las y los alumnos de las distintas instituciones de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas, por eso estamos pidiendo a las familias que se organicen adecuadamente para que sus hijas e hijos lleguen con tiempo y puedan iniciar sus actividades escolares de manera puntual, señaló el funcionario.
Destacó que el programa vacacional anual “Escuela Segura”, implementado durante el periodo de verano, obtuvo resultados positivos, al registrarse saldo blanco y únicamente dos planteles con daños menores por actos de vandalismo, mismos que ya fueron atendidos.
El director de Educación Municipal reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con madres y padres de familia, docentes y directivos escolares para fortalecer las condiciones educativas de las y los estudiantes.