Regresarán a clases 45 mil estudiantes de educación básica este lunes en Nogales

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Alrededor de 180 planteles de preescolar, primaria y secundaria reactivarán actividades tras el periodo vacacional de verano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/08/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 29/08/2026 11:20 AM.