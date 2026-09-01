Acompañó a un menor a la escuela y minutos después fue asesinado en Nogales

Alrededor de las 8:30 horas de este martes, se registró en la frontera de Nogales, Sonora un ataque armado, sobre la calle Del Rio de la colonia Manantial, el cual dejó como saldo una persona fallecida con por lo menos 4 impactos de proyectil de arma de fuego en su anatomía.
De acuerdo con los datos preliminares el difunto respondía al nombre de Faustino y contaba con la edad de 30 años y portaba una camisa manga larga de color negro, con detalles guindas, pantalón deportivo color gris, y zapatos blancos, al momento de este hecho, y de según el testimonio informal de algunos vecinos del sitio, había sido visto minutos antes, acompañando a un pequeño en edad escolar, aunque se ignora a cuál instituto educativo.
Fue regresar a su domicilio cuando fue abordado por supuestamente dos individuos, quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra el hombre, quien perdió la vida en la zona de estacionamiento de uno de los edificios multifamiliares de la antes mencionada rúa.
Al recibir el reporte, autoridades de los tres niveles de gobierno acordonaron el área, en búsqueda de evidencia que pueda dar sentido al incidente registrado, así como la identidad de el o los responsables de este hecho que interrumpió la vida de esta persona.
Trascendió por fuentes oficiales que el hoy fallecido contaba con antecedentes penales relacionados a un homicidio calificado, efectuado en el 2023, con agravantes, sin embargo, esto deberá de ser confirmado en su momento por las autoridades investigadoras.