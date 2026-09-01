Acompañó a un menor a la escuela y minutos después fue asesinado en Nogales

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Un hombre de 30 años perdió la vida tras ser atacado a balazos la mañana de este martes en la colonia Manantial; de manera preliminar, vecinos señalaron que minutos antes había sido visto acompañando a un menor

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/09/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 04:22 PM.