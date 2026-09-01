Angélica Burgos acerca “Mi Barrio con Valor” a familias

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Más de un centenar de familias disfrutaron juegos, actividades interactivas, orientación y convivencia familiar durante la jornada organizada por Mujeres al 100, con la participación de Jóvenes al 100, un grupo juvenil del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la payasita “Bolilla”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 12:25 PM.