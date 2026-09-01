Angélica Burgos acerca “Mi Barrio con Valor” a familias

Más de cien familias de la colonia Colosio en Nogales, Sonora, participaron de los juegos interactivos y de enseñanza con el programa “Mi Barrio con Valor”, impulsado por la organización Mujeres al 100, encabezado por Angélica Burgos.
La coordinadora de esta agrupación, junto con el Comité de Jóvenes al 100 a cargo de Alejandra Velázquez y el Grupo Juvenil del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguir Social con Kevin Montoya, así como la payasita “Bolilla”, llevaron una tarde agradable y divertida durante el fin de semana.
La coordinadora de Jóvenes al 100 Alejandra Velázquez, explicó la importancia de retomar los valores para las nuevas generaciones, como parte del fortalecimiento del núcleo familiar.
El interés de Mujeres al 100 es fortalecer el núcleo familiar...llevando este programa interactivo, divertido y al mismo tiempo, de orientación y prevención para nuestro presente que son los niños y jóvenes de Nogales, señaló.
Este tipo se jornada se habrá de replicar próximamente en el área rural de Nogales, adelantó, con las familias del ejido El Cíbuta en donde se habrán de llevar, además, la información de los programas de Mujeres al 100 a cargo de Angélica Burgos.
Además de la colaboración del personal docente de la universidad Vizcaya...brindando orientación nutricional, platicas motivacionales y asesorías a las familias, quienes estuvieron muy atentas y la verdad, que se tuvo una tarde muy agradable y de convivencia completamente familiar, indicó.