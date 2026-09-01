Confirman: hombre murió arrollado por el tren y sigue sin ser identificado

...

Autoridades confirmaron que los restos localizados el lunes sobre las vías corresponden a un hombre que murió tras ser atropellado por el tren. Hasta el momento permanece sin identificar y se descartó que fuera una persona indigente

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/09/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 04:52 PM.