Confirman: hombre murió arrollado por el tren y sigue sin ser identificado

Confirman autoridades que el cuerpo de un hombre que fue localizado sobre las vías del tren murió por atropellamiento hasta el día de hoy se mantiene sin ser identificado, se descarta que se trata de una persona indigente en Nogales, Sonora.
Los restos cercenados fueron localizados la mañana del lunes por personal de Ferromex, quienes dieron aviso a las autoridades.
De manera preliminar, se confirma que la persona fue arrollada por el tren; sin embargo, se desconoce la hora exacta en que ocurrieron los hechos.
Al lugar acudieron periciales de la FGJE de Sonora quienes en coordinación de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se hicieron cargo de las diligencias correspondientes tras realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a una funeraria local.