Julia Huerta camina bajo la lluvia para llevar la 4T a Pueblitos y Canoas

Como parte de las acciones permanentes para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en Nogales, Sonora, Julia Huerta continuó esta semana con sus recorridos de cercanía ciudadana, visitando las colonias Pueblitos y Canoas; a pesar de las condiciones climatológicas, las jornadas destacaron por la calidez y el diálogo abierto con los nogalenses.
La agenda de trabajo inició este lunes con una caminata matutina por el sector de Pueblitos y, aunque el día amaneció lluvioso, el clima no fue impedimento para salir a las calles y establecer contacto directo con los vecinos.
La mañana nos regaló encuentros muy agradables con personas que se detuvieron a saludarnos y compartir un poquito de su día, al final, hasta la lluvia terminó siendo parte del recorrido; gracias, Pueblitos, por recibirnos con tanta cercanía, expresó Huerta tras concluir su primera visita de la semana.
Hoy Canoas nos recibió con una tarde un poco gris y lluviosa, pero también con personas que desde el primer saludo nos hicieron sentir en confianza. Entre la lluvia encontramos momentos para caminar, platicar y escuchar esas historias que salen cuando la conversación se da sin prisas, detalló.