Julia Huerta camina bajo la lluvia para llevar la 4T a Pueblitos y Canoas

...

Bajo la lluvia y entre encuentros con vecinos, Julia Huerta recorrió Pueblitos y Canoas para dialogar con ciudadanos, escuchar sus necesidades y entregar información sobre la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 11:38 AM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 11:41 AM.