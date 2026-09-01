¡Se metió a la fila para cruzar a EU y terminó detenido tras golpear a un policía!

Un conductor que se dirigía hacia los Estados Unidos por carriles de la garita Dennis DeConcini fue detenido por la policía municipal luego de meterse ilegalmente a la fila además de golpear a un agente municipal tras ser reportad en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 05:10 horas que elementos preventivos asistieron un caso sobre la avenida Plutarco Elías Calles, cuando observaron que un vehículo Dodge Caravan se introdujo a la fila hacía los Estados Unidos, de manera violenta y sin permiso.
Por lo que al abordar al conductor se acercó un hombre quien denunciaba que el conductor se había metido a la fila de manera brusca, por lo que se le invitó al conductor a abandonar la fila, ya que sería presentado ante el juez cívico.
Fue en ese momento que al intentar colocarle los candados de mano éste comenzó a comportarse de manera violenta intentando subirse al vehículo forcejeando con una oficial de policía, interviniendo el otro agente quien fue golpeado en el rostro con el puño, tomándolo del cuello, por lo que fue necesario el uso gradual de la fuerza para ser retenido.
Finalmente fue asegurado el de nombre Jaime A. "N" de 49 años de edad, por lo que se trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública donde el oficial fue valorado de sus lesiones.
Haciendo del conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.