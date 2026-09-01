¡Se metió a la fila para cruzar a EU y terminó detenido tras golpear a un policía!

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Un conductor fue arrestado en los carriles hacia la garita Dennis DeConcini luego de ser señalado por ingresar de manera brusca a la fila y, presuntamente, agredir a un agente municipal durante su detención

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 10:54 AM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 11:00 AM.