¡Mochilas para volver a clases! Club Rotario apoya a estudiantes de Nogales

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El Club Rotario Nogales Industrial llevó el programa “Back to School 2026” a cinco primarias de Las Torres y Jardines de la Montaña, donde entregó mochilas y útiles escolares para apoyar a las familias y motivar a los niños a continuar sus estudios

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/09/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 03:52 PM.