¡Mochilas para volver a clases! Club Rotario apoya a estudiantes de Nogales

Con beneficio de estudiantes en 5 escuelas primarias en la periferia poniente de la ciudad con la entrega de mochilas y útiles escolares, el Club Rotario Nogales Industrial llevó a cabo con éxito su tradicional jornada de apoyo educativo a través del proyecto “Back to School 2026”, con el objetivo de combatir la deserción escolar y fomentar la alfabetización infantil.
La intervención social, que busca dotar de herramientas básicas a las y los estudiantes para el inicio del ciclo escolar, se concentró en las colonias Las Torres y Jardines de la Montaña, de esta ciudad fronteriza, una zona donde el apoyo a la economía familiar resulta fundamental.
Durante la jornada, los rotarios visitaron y entregaron los donativos en las escuelas primarias “Salvador Novela Michel”, “Horacio Avendaño Arredondo”, “Sonora”, “Víctor Manuel Chan González” y “Saúl Saucedo Tamayo”.
Mediante la entrega de estas mochilas equipadas con útiles escolares, los socios del Club Rotario Nogales Industrial reafirmaron su compromiso local y el de Rotary International con la educación básica de calidad. El proyecto no solo representa un alivio directo para el bolsillo de las familias, sino que también funciona como un motivador clave para que los niños y las niñas acudan a las aulas con entusiasmo y dignidad.
Agradecemos profundamente a los directores de los planteles y a los padres de familia que atendieron puntualmente la solicitud. Su colaboración es lo que nos permite identificar y apoyar de manera directa a estos niños que más lo necesitan, destacó el presidente Carlos Armando Encinas Castro durante las entregas.