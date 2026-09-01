¡Nogales se puso en movimiento! Más de 450 atletas celebran la Gesta Heroica

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Carreras, ciclismo, boxeo, rodeo y otras actividades reunieron a cerca de 2 mil personas en el Parque Mascareñas durante las competencias conmemorativas por el 108 aniversario de la Gesta Heroica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 02:43 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 02:46 PM.