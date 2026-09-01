¡Nogales se puso en movimiento! Más de 450 atletas celebran la Gesta Heroica

Más de 450 atletas participaron en las competencias deportivas conmemorativas por el 108 aniversario de la Gesta Heroica, realizadas este domingo 30 de agosto en el Parque Mascareñas, donde el flujo constante de familias y visitantes permitió registrar una asistencia cercana a las 2 mil personas. Durante la jornada también se entregaron 20 bicicletas a jóvenes deportistas.
El evento contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, así como del director del Instituto Nogalense del Deporte, Marco Alonso Martínez, representantes de distintas dependencias y miembros de la comunidad deportiva.
“Esta edición confirmó la importancia y el arraigo que tiene la carrera de la Gesta Heroica entre la comunidad. Contamos con más de 450 atletas en las diferentes pruebas y con una gran participación de familias que acudieron a disfrutar de todas las actividades”, expresó Marco Alonso Martínez.
El programa deportivo incluyó carreras pedestres de 7K y 21K, así como competencias de ciclismo de 30K y 80K. También se realizaron pruebas infantiles de atletismo y ciclismo, encuentros de voleibol, exhibiciones de boxeo y kickboxing, rodeo y la tradicional ruta de jeeperos.
“Buscamos que esta conmemoración fuera mucho más que una competencia; queríamos ofrecer una verdadera fiesta deportiva y familiar, en la que convivieran nuestras tradiciones, la música y el talento de atletas de distintas edades”, destacó el director del Instituto Nogalense del Deporte.
Durante la ceremonia de premiación se vivieron momentos especiales, entre ellos una propuesta de matrimonio realizada en plena entrega de medallas y estímulos económicos.
Asimismo, se entregó un reconocimiento a Miguel Ángel Álvarez, quien ha participado en casi todas las ediciones de esta carrera, considerada una de las de mayor tradición en Sonora. También fue reconocida Diana Carolina López, ciclista originaria de Cananea que ha representado a México y que sufrió un accidente de gravedad.
Como parte de las acciones para fomentar el deporte entre la juventud, se entregaron 20 bicicletas a jóvenes deportistas que participaron y resultaron ganadores en una dinámica realizada durante la jornada.
Esta entrega fue posible mediante la coordinación del Instituto Nogalense de la Juventud, diversas dependencias y el respaldo del Instituto Sonorense de la Juventud, cuya directora general, Rebeca Valenzuela, acompañó a las y los jóvenes y reiteró su compromiso con la comunidad nogalense.
La celebración concluyó con la presentación de la Banda El Árbol, además de música y venta de comida típica de la región, en un ambiente de convivencia familiar, identidad y orgullo por la historia de Nogales.
Marco Alonso Martínez reiteró que la administración que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales continuará impulsando actividades que fortalezcan el deporte, la convivencia comunitaria y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.