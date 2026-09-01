¡Regreso a clases dispara ventas hasta 35% en Nogales!

El regreso a clases ha traído consigo un respiro para la economía local, impulsando las ventas en los comercios tras lo que es el periodo de bajas ventas durante el verano, este movimiento en las cajas registradoras comenzó a notarse de manera positiva incluso semanas antes del inicio oficial del nivel básico educativos, lo que ha beneficiado a todos los sectores de locatarios.
Alfredo Lara, líder de los comerciantes del centro de Nogales, Sonora, mencionó que afortunadamente este incremento no se limitó al primer cuadro, sino que se ha sentido en toda la ciudad gracias al ingreso previo de preparatorias y universidades, además que, de acuerdo a sus proyecciones, la demanda de útiles, calzado y mochilas se mantendrá activa por varias semanas más, ofreciendo productos de calidad, los cuales son preferidos incluso por compradores estadunidenses.
Ahorita para nosotros venimos de una mala racha de ventas, que sabemos que cuando los chamacos salen de vacaciones pues se caen las ventas, ahorita te puedo decir con seguridad que el aumento de ventas anda entre un 30 a un 35% de aumento de ventas en lo que van estas dos semanas, y esperemos que así poco a poco la reactivación económica se vaya activando semana tras semana, comentó Lara.
Junto a este empuje de la temporada escolar los locatarios ya se encuentran preparados con el inventario necesario para las celebraciones de las fiestas patrias, buscando sostener el nivel de ventas, sin embargo y a pesar del incremento en las ventas, el sector todavía no alcanza números como los que se tenían previos a la pandemia que quedó 4 años atrás.
La reactivación económica sí tenemos que seguirla trabajando día con día, pero sí ahí va poco a poco, pero ahí va muy lento, pero ahí va, la verdad. No nos hemos recuperado como en un 2020, un 2019, pues todavía no le llegamos a esos números. Pero sí te puedo decir que se está trabajando en el sector comercial de una manera ordenada de buscar esa reactivación económica ordenada en todo el primer cuadro de la ciudad, manifestó.