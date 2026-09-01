¡Regreso a clases dispara ventas hasta 35% en Nogales!

...

Comerciantes del centro reportan un repunte de entre 30 y 35% en las ventas durante las últimas dos semanas, impulsado por la compra de útiles, mochilas y calzado para el regreso a clases

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/09/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 04:37 PM.