¡Vinculan a proceso a exregidora de Nogales por presunto fraude de 820 mil pesos!

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La FGJES informó que Angélica “N”, exregidora de Nogales, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en un caso de fraude relacionado con la entrega de 820 mil pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 02:46 PM.
En Nogales y editada el 01/09/2026 02:55 PM.