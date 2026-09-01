¡Vinculan a proceso a exregidora de Nogales por presunto fraude de 820 mil pesos!

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Angélica “N”, por su probable responsabilidad en el delito de fraude, en perjuicio de Luis René “N”, por hechos registrados en Hermosillo.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la imputada, quien se ostentaba como representante de un ayuntamiento y dirigente sindical, habría aprovechado dichas circunstancias para generar en la víctima la percepción de que existía un conflicto con trabajadores de su empresa y, bajo ese argumento, solicitarle recursos económicos.
La investigación establece que la imputada habría solicitado a la víctima 820 mil pesos, bajo el argumento de que serían destinados a otorgar préstamos a trabajadores sindicalizados de la empresa Ana Global, mediante un proyecto que operaría como caja de ahorro; además, habría ofrecido un beneficio económico de 328 mil pesos por concepto de intereses, cuyo pago iniciaría en enero de 2026, mientras que la devolución del capital invertido se realizaría, a más tardar, en abril del mismo año.
Conforme a los datos recabados, el 10 de diciembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Prados del Centenario, en Hermosillo, específicamente en el despacho del abogado Luis “N”, la víctima habría entregado en efectivo la cantidad señalada y la operación quedó documentada mediante un contrato en el que la imputada se comprometió a realizar pagos mensuales correspondientes a los intereses generados; sin embargo, hasta el momento no se habría efectuado el pago del capital ni de los intereses pactados, lo que habría ocasionado una afectación patrimonial a la víctima y un presunto beneficio económico indebido para la imputada.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de Control determinó que existen datos de prueba suficientes para vincular a proceso a Angélica “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude y autorizó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continuará con el procedimiento bajo los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y respeto irrestricto a los derechos de las partes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.