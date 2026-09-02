¡Angélica Burgos apoya a niños para vivir la experiencia de un campamento!

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Mujeres al 100 respaldó a niñas, niños y jóvenes de escasos recursos para que pudieran participar en un campamento recreativo en El Cíbuta, apoyando con inscripciones, materiales y regalos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/09/2026 09:32 AM.
En Nogales y editada el 02/09/2026 09:39 AM.