¡Angélica Burgos apoya a niños para vivir la experiencia de un campamento!

El respaldar a la niñez y jóvenes adolescentes, es un compromiso de la organización Mujeres al 100 en Nogales, Sonora, por representar el presente y el futuro de nuestra comunidad, consideró Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación en esta frontera, reconoció el esfuerzo de la sicóloga Arleth Herrera quien tiene varios años impulsando un campamento recreativo en El Cíbuta, brindando el patrocinio para niños y jóvenes de escasos recursos.
Como organización de Mujeres al 100, nuestra prioridad es la familia y el desarrollo de los niños y jóvenes...por ello respaldamos no solo a quienes forman parte como instructores, sino también haciendo posible la asistencia a este campamento, explicó.
Siempre ha estado al pendiente de los requerimientos de los jóvenes deportistas, manifestó, buscando motivar el surgimiento y el desarrollo del talento que se tiene en nuestra frontera.
En la Red de Mujeres al 100 contamos con una amplia gama de profesionistas...quienes brindan su apoyo con asesorías, pláticas, talleres y colaborando directamente con quienes lo necesiten, señaló.