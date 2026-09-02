Julia Huerta felicita a Claudia Sheinbaum por su Segundo Informe

En el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno a nivel federal, Julia Huerta emitió un pronunciamiento oficial para extender una cálida felicitación a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. A través de este mensaje, Huerta reconoce los logros durante esta administración y destaca el liderazgo transformador de una mujer que conduce con firmeza, visión y un profundo compromiso la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación en México.
Con un llamado a la participación ciudadana, Julia Huerta invitó a la sociedad civil a acompañar este ejercicio de rendición de cuentas, fundamental para la vida democrática del país, y a seguir de cerca el rumbo de una nación que avanza con justicia social.
En sintonía con este proyecto de nación, Julia Huerta destacó la importancia de mantener un trabajo territorial ininterrumpido, como es la premisa en sus continuos recorridos por las colonias de Nogales, donde promueve un diálogo abierto y genuino con las familias nogalenses. Estas mesas de acercamiento tienen como propósito visibilizar y analizar el impacto directo que las políticas de bienestar de la Cuarta Transformación generan en la vida diaria de las personas, dignificando a las comunidades desde el nivel federal hasta municipios clave como Nogales.
Desde la empatía y escucha activa como el corazón de la transformación local, Julia Huerta destacó el reflejo de esta vocación de proximidad, al compartir las impresiones de su más reciente jornada de trabajo territorial, llevada a cabo la tarde del pasado lunes en el sector Puesta del Sol y para este martes en la zona de la colonia Del Rosario por la calle Reforma y Pima I.
“Cuando una plática está buena, el tiempo se pasa rapidísimo, y ayer en Puesta del Sol tuvimos varios momentos así”, expresó Huerta, destacando el valor humano de estos recorridos. “Entre una conversación y otra pudimos escuchar, reír y compartir un poco de nosotros con las personas que nos encontramos. Agradezco profundamente la confianza y esos minutos que la gente nos brinda, los cuales terminan convirtiéndose en momentos de gran valor para nuestro proyecto”.