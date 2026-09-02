Julia Huerta felicita a Claudia Sheinbaum por su Segundo Informe

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La representante de la 4T destacó los logros de la administración federal y el liderazgo de la Presidenta, al tiempo que reafirmó su compromiso de continuar el trabajo territorial y el diálogo con las familias de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/09/2026 10:00 AM.
En Nogales y editada el 02/09/2026 10:06 AM.