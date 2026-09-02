Nogales mantiene su atractivo industrial; empresas alargan decisiones por regulación

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Joshua Rubin, integrante de Index Nogales, destacó que las empresas mantienen su interés por expandirse en la frontera, aunque ahora analizan con mayor detalle costos, regulaciones, materias primas e infraestructura antes de invertir

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/09/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 02/09/2026 04:53 PM.