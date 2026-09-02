Nogales mantiene su atractivo industrial; empresas alargan decisiones por regulación

El interés por expandir las operaciones industriales en la frontera norte se mantiene firme, aunque las decisiones de los corporativos requieren hoy de un análisis mucho más profundo debido a las actuales dinámicas del comercio exterior, por lo que la certidumbre operativa, el origen de las materias primas y la disponibilidad de infraestructura local, se ha convertido en uno de los principales factores que las empresas evalúan minuciosamente antes de concretar su instalación en la región.
Así lo mencionó Joshua Rubin, vicepresidente de un reconocido shelter, presidente de la Autoridad Portuaria del Condado Santa Cruz y miembro del consejo directivo de Index Nogales, quien explicó la atracción de inversión ha significado en los últimos años un proceso más detallado, a pesar de los nuevos requisitos normativos binacionales, en donde destacó que la ciudad mantiene su amplia competitividad comercial al contar con naves industriales disponibles, mano de obra calificada y un sólido conocimiento del sector.
Es en el área de comercio exterior, los anteriores y los incrementos de dónde viene la materia prima, si tienes un certificado de Molina y viene de Asia, viene de Canadá o dónde. Y eso se ha convertido un poquito más complicado en tomar una decisión. Lo que estamos viendo es que el interés de México sigue y el interés de querer expandir sus operaciones de México sigue ahí. La única cosa es cómo llegar a esa decisión si se está tardando mucho más porque están haciendo mucho más análisis, comentó Rubin.
Por otra parte, la adaptación a los recientes requisitos regulatorios gubernamentales representa un área de oportunidad para fortalecer la economía sin frenar el dinamismo empresarial, el sector privado comprende la importancia de aplicar candados para asegurar las buenas prácticas y celebra las mejoras salariales, pero resalta la necesidad de encontrar un punto de equilibrio que facilite el cumplimiento normativo para no desincentivar a la industria responsable, la cual sigue siendo el principal motor de empleo y desarrollo social a nivel local.
A fin de cuentas es que yo sigo siendo con mucha fe que Nogales es uno de los mejores lugares para establecer tu empresa para mi industria maquiladora y también para el demás comercio exterior, relaciones que encontramos aquí en la frontera, específicamente en Nogales, pero en Arizona y Sonora, no vas a encontrar esas relaciones en cualquier otro lugar. Y es algo que debemos estar promoviendo y tratando de decir a todo el mundo, vente a Sonora, no vayas a Baja, no vayas a Chihuahua, a Coahuila o los otros estados. Sonora es el estado para tu empresa, Sonora es el estado para tu inversión, mencionó.