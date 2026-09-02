“Me temblaron las piernas”: Obispo de Nogales se reúne con el Papa

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Monseñor José Luis Cerra Luna compartió la emoción que vivió durante su encuentro personal con el Sumo Pontífice en el Vaticano, donde aseguró que llevó consigo a toda la comunidad de la Diócesis de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/09/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 02/09/2026 04:11 PM.