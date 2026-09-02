¡Ya viene el Tour Nogales-Magdalena 2026!

La emoción sobre dos ruedas comienza a sentirse en la región norte de Sonora con las acciones de logística para la edición 2026 del Tour Nogales-Magdalena ya se encuentran en marcha para este 27 de septiembre, perfilándose una vez más como uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada de septiembre.
El organizador del evento, Ricardo Valencia, representante del equipo fundador Linces, informó que este tradicional paseo se realiza desde 2012 con el propósito principal de brindar entretenimiento y fomentar la práctica del ciclismo regional en la comunidad.
El Tour Nogales-Magdalena es un paseo diseñado para que todos puedan participar, siempre y cuando se respeten los lineamientos de seguridad y resistencia; con la fecha ya confirmada, los organizadores invitan a los entusiastas del ciclismo a apartar el día y comenzar su preparación, con la premisa que participan representaciones de Arizona, Caborca, Hermosillo, Cananea y Agua prieta, además de los clubes de Nogales, entre otras.
Para garantizar la integridad de todos los participantes durante el trayecto, el comité organizador proyecta una estrecha coordinación con diversas corporaciones de seguridad. Se contempla el despliegue de operativos conjuntos que incluirán a la Guardia Nacional en su división de carreteras, así como a las autoridades de seguridad pública municipal de los gobiernos de Nogales, Imuris y Magdalena de Kino.
Ricardo Valencia precisó que estas acciones preventivas se ven favorecidas al aprovechar la amplia movilización de seguridad y asistencia que tradicionalmente se despliega en la ruta sobre las caminatas de devoción dirigidas al santo patrono San Francisco Javier.
El recorrido representa un verdadero desafío de resistencia, donde se proyecta una conquista de alrededor de 84 kilómetros y por la naturaleza del trayecto, se emiten recomendaciones estrictas para las y los participantes para asegurar un desempeño eficiente y evitar incidentes.
Se requiere contar con un estado de salud y condición física óptimos que permitan rodar en carretera de manera segura, así como la recomendación de realizar un servicio de mantenimiento preventivo a las bicicletas antes del evento para garantizar su correcto funcionamiento en el asfalto.