¡Ya viene el Tour Nogales-Magdalena 2026!

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El tradicional paseo ciclista se realizará el 27 de septiembre con un recorrido de aproximadamente 84 kilómetros y participación de clubes de Sonora, Arizona y la región

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/09/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 02/09/2026 04:17 PM.