¡Alertan por gusano barrenador en mascotas! Puede afectar a humanos

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El veterinario José Ariel Félix pidió extremar cuidados ante los casos detectados en el sur de Sonora y respaldó las medidas de revisión en la frontera. Una herida abierta puede facilitar la infestación, por lo que recomienda revisar diariamente a las mascotas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/09/2026 11:13 AM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 11:31 AM.