¡Alertan por gusano barrenador en mascotas! Puede afectar a humanos

La reciente implementación de medidas de revisión más estrictas para el cruce de mascotas hacia Estados Unidos responde a una amenaza sanitaria que no pone en riesgo solo la vida de los animales, sino también la de los seres humanos. El conocido como gusano barrenador, una plaga que se alimenta de tejido vivo, ha encendido las alertas tras detectarse los primeros casos en el sur de Sonora.
Sobre esto, el médico veterinario José Ariel Félix, único en Nogales certificado en el tratamiento de este tipo de padecimientos, indicó que el panorama es atendido por médicos sanitarios y, fuera de la opinión popular, ve con buenos ojos las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses para evitar la propagación.
Mencionó que la estrategia principal debe de ser frenar la amenaza de golpe y detectarla de manera temprana en las mascotas, principalmente en los perros, quienes son altamente susceptibles a contraer la larva mediante cualquier herida abierta y la falta de higiene.
En este caso vamos a hablar de gusano barrenador. No sé si la gente sepa que también les da a los humanos. Ese es el problema del gusano barrenador. O sea, afecta a todos los animales, incluyendo al hombre, que tenga una herida abierta. Y la característica del gusano, de la larva del gusano, es que se mete en la carne fresca y va consumiendo, comiendo, comiendo, y te puede llegar hasta causar la muerte porque te va a afectar órganos importantes de tu cuerpo, comentó el médico.
Indicó que la condición es curable en las mascotas si se actúa a tiempo, con medicamento tópico o pastillas preventivas que cortan de tajo la reproducción. Si bien en Nogales, a su conocimiento, no existen registros de contagios, existe un despliegue amplio de contención, lo que debe de obligar a los dueños a extremar precauciones y proteger a sus animales de compañía.
Esa es la clave del asunto. Si tienes un patio que tiene alambres, que tiene púas y que el perro es vago y que brinca y que sale y que se escapa, hay que estarlo checando todos los días la herida. Eso es preventivo y aparte es curativo. Recuerden que si ponemos en el mapa Nogales con un caso de gusano barrenador, pues ya se van a poner más estrictos aquí a la pasada con las mascotas, nuestros vecinos, declaró.