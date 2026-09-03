Alertan en Nogales por señales de riesgo ante pensamientos suicidas

El aislamiento social y la falta de un propósito en la vida son factores de riesgo determinantes en el fenómeno del suicidio, una conducta compleja que tiene a incrementarse durante la temporada de verano debido a presiones económicas, el clima y las propias dinámicas sociales que generan la percepción de soledad.
Ante los recientes incidentes en la frontera, el coordinador de Psicología del sistema DIF, Jesús Daniel Romo Covarrubias, explicó que la prevención de estos incidentes requiere atención profunda en la gestión de emociones y un monitoreo constante sobre los cambios drásticos en la conducta de jóvenes y familiares.
Usualmente cuando se trabaja el suicidio, se revisan dimensiones de la ideación suicida, empieza la idea de quererme quitar la vida, después empieza el tema del plan, es decir, ¿cómo voy a ejecutar la conducta? Cuando ya estás en el plan, ya es una alerta que tienes que atender inmediatamente, porque la ideación suicida puede ser a veces una respuesta al estrés y querer dormirte y desaparecer, pero ya te está marcando algo, no se puede normalizar, pero ya cuando estás haciendo el plan, ya estás brincando la ideación simplemente, entonces dices, aquí hay un problema, comentó Romo.
Recordó el gobierno municipal cuenta con una red de apoyo multidisciplinaria a través del Sistema DIF, donde se recibe, valor y canaliza a los ciudadanos hacia especialistas como la agrupación Daniel Guzmán o psiquiatras del CISAME, buscando resolver incluso los factores económicos estresantes mediante opciones de bolsa de trabajo.
Sí, porque a fin de cuentas se contiene la situación y se les orienta, porque a veces desconocemos las herramientas que hay aquí en el ayuntamiento o en Nogales en general, y pues ya de ahí podemos partir y hacer algo, pero si no te acercas y te sientes aislado, pues ejecutas la conducta y pues termina mal, indicó.