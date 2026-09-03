Alertan en Nogales por señales de riesgo ante pensamientos suicidas

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El aislamiento, los cambios drásticos de conducta y expresiones relacionadas con no querer estar presente pueden ser señales de alerta. El DIF Municipal cuenta con una red de apoyo para orientar y canalizar a quienes necesiten ayuda

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/09/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:45 PM.