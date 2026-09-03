¡Angélica Burgos destaca unidad y trabajo de Morena en las colonias de Nogales!

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Militantes y fundadores participaron en brigadas informativas en Las Bellotas, donde difundieron acciones y programas de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 11:31 AM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 11:44 AM.