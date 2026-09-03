¡Angélica Burgos destaca unidad y trabajo de Morena en las colonias de Nogales!

La militancia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nogales, Sonora está dando muestra de unidad y trabajo en equipo para fortalecer la presencia del instituto político en las colonias de esta frontera, consideró Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación Mujeres al 100 participó junto con Ramón Baldenebro, Josefina Chacón, Víctor Rodríguez, Marco Rivera y un grupo de militantes fundadores, en las brigadas de información en la colonia Las Bellotas.
Con este trabajo y la participación de importantes activos de nuestro partido, del grupo de fundadores y militantes comprometidos...se fortalece la presencia de Morena en las colonias de Nogales, destacó.
El llevar información de los logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación a las colonias de Nogales, manifestó, mantiene a los ciudadanos atentos a los beneficios de los programas sociales de los gobiernos emanados de Morena.
Esta labor es muy importante como militantes que somos de Morena...porque se fortalece el trabajo partidista y al mismo tiempo, los nogalenses se enteran de las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación, expresó.