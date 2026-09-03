Demolerán inmueble donde localizaron un túnel en la frontera de Nogales

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron trabajos para clausurar la excavación, demoler el edificio dañado y cercar el predio ubicado en Internacional e Ingenieros

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/09/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:41 PM.