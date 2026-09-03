Demolerán inmueble donde localizaron un túnel en la frontera de Nogales

Trabajos para dar un refuerzo estructural y la demolición de un inmueble en donde se localizó un túnel, comenzaron este jueves en la esquina de las calles Internacional e Ingenieros, en donde las autoridades locales, junto a los tres órdenes de gobierno, trabajan en la zona para restituir la seguridad y eliminar cualquier situación de riesgo en la línea fronteriza.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, explicó en el sitio que este punto que funcionó en el pasado como una agencia aduanal y donde se descubrió un túnel, las labores actuales buscan clausurar definitivamente la excavación, derribar el edificio dañado y finalmente cercar el predio que aún se encuentra asegurado.
Bueno, ahorita estamos en coordinación y a solicitud de la Fiscalía General de la República. El Ayuntamiento únicamente está colaborando en lo que nos solicitó por oficio y todo el protocolo, la Fiscalía General de la República para que lo que fuera en el túnel asegurado que se restituya, posteriormente se demuela el edificio o el inmueble y posteriormente se cerque, comentó el alcalde.
Manifestó que paralelo a estas acciones se mantiene una estrecha vigilancia binacional para evitar que las estructuras locales sean utilizadas por la delincuencia organizada, coordinación preventiva que se tiene con las autoridades estadounidenses y permanece activa a través de la mesa de seguridad.
Solamente, como les decía, en la parte técnica, en la parte de reestructurar otra vez, tapar el túnel, por decirlo así, no tiene afectaciones y no tenía las dimensiones todavía que pudieran en riesgo el embovedado y otra situación que nos pudiera preocupar. Por eso ya este día, en coordinación con todas las autoridades federales, estatales, estamos en colaboración para llevar a cabo las remediaciones y lo que les comentaba que se va a hacer, mencionó.