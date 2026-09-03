Detienen en Nogales a joven señalado por presunto “halconeo” para el crimen!

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Jesús Iván “N”, de 19 años, fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, señalado de monitorear y reportar los movimientos de agentes de la PESP en la ciudad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/09/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:13 PM.