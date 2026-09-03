Detienen en Nogales a joven señalado por presunto “halconeo” para el crimen!

Una persona que cuidaba y monitoreabas las calles de Nogales para el crimen fue detenida por Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública PESP, y finalmente vinculado a proceso por el delito de “halconeo”.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Iván “N”, de 19 años, al presentar datos de prueba que sustentan su probable intervención en el monitoreo y reporte, “halconeo”, de los movimientos de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Nogales, Sonora
La resolución fue dictada después de que el Juez calificó de legal la detención realizada por los agentes estatales y el Ministerio Público formuló imputación por el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad; el imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar.
De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 25 de agosto, elementos de la PESP realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia 5 de Mayo, cuando observaron a Jesús Iván “N” utilizando un equipo de comunicación y alertando sobre el paso, ubicación y dirección de las unidades policiales.
Al percatarse de la presencia de los oficiales, el imputado huyó y fue perseguido hasta la glorieta ubicada en la avenida Álvaro Obregón, donde fue alcanzado; durante la intervención, los agentes escucharon una comunicación en la que otra persona le advertía que no proporcionara información.
Al momento de su captura se le aseguró un dispositivo negro con rojo, que presuntamente utilizaba para transmitir y recibir la ubicación de los policías, con la finalidad de advertir a terceros y facilitar que evitaran ser detectados durante las labores de vigilancia.