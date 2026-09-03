¡Identifican a hombre que provocó movilización en la garita de Nogales!

Como Ezequiel Méndez “N”, fue identificado el hombre que protagonizó una fuerte movilización policiaca en los carriles de circulación que conducen a los Estados Unidos en la garita Dennis DeConcini la tarde del pasado miércoles.
Tras ser retenido por agentes de la Policía Municipal Preventiva y elementos del CBP de Nogales, Arizona, el hombre de 31 años residente de esta frontera y originario de Agua Prieta, Sonora, fue certificado por un médico, quien dictaminó euforia, provocada por las denominada drogas fuertes, es decir se encontraba bajo los influjos de narcóticos.
Finalmente se informó que el detenido quedó detenido por una falta administrativas por alterar el orden público en los límites del país a pocos metros de cruzar a Nogales, Arizona por dicha garita Internacional.
Se desconoce si el sujeto señalado enfrentara cargo por los daños ocasionados a los vehículos a los que se trepo, ya que no se presentó ningún reportante, de lo contrario cumplirá con sus 36 horas de arresto y será liberado.