¡Identifican a hombre que provocó movilización en la garita de Nogales!

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Ezequiel Méndez “N”, de 31 años, fue detenido tras subir a varios vehículos en los carriles hacia Estados Unidos; un médico determinó que se encontraba bajo los influjos de narcóticos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/09/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:23 PM.