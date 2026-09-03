¡Julia Huerta recorre 45 colonias de Nogales y suma 130 kilómetros de diálogo con la ciudadanía!

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La morenista mantiene una jornada de trabajo territorial casa por casa para escuchar a los nogalenses, entregar el periódico Regeneración y difundir los resultados de los gobiernos de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 12:08 PM.