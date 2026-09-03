¡Julia Huerta recorre 45 colonias de Nogales y suma 130 kilómetros de diálogo con la ciudadanía!

En cumplimiento de su encomienda interna y convicción como militante nogalense de Morena, Julia Huerta Rivera ha encabezado una intensa jornada de trabajo político y social de proximidad que ya suma recorridos en 45 colonias del municipio con 130 kilómetros de caminatas en diálogos de la transformación, consolidando la presencia del movimiento a ras de suelo y fortaleciendo el diálogo con las y los nogalenses.
Durante estas visitas directas, que abarcan los ocho sectores en los que se organiza la ciudad de oriente a poniente, Julia Huerta, acompañada de brigadistas y simpatizantes, ha entregado casa por casa el periódico oficial Regeneración, compartiendo con la comunidad los resultados tangibles de las administraciones de la Cuarta Transformación a nivel federal, estatal y municipal.
Nuestra labor como militantes es estar en las calles, donde verdaderamente se vive el sentir de la comunidad. No se trata de prometer, sino de escuchar, dialogar y levantar un diagnóstico real de los retos que enfrentamos sector por sector para seguir construyendo el segundo piso de la transformación, afirmó Huerta Rivera.
Asimismo, Huerta recordó que la eficiencia y la honestidad son los sellos distintivos de la izquierda. Desde su experiencia como extesorera municipal, resaltó que en Nogales se implementó una estricta reingeniería administrativa que permitió reducir el gasto corriente, no adquirir deuda pública adicional y disminuir el pasivo heredado de administraciones anteriores, logrando finanzas sanas y mayor inversión en obra pública y apoyos sociales.
La ciudadanía no merece una política de descalificaciones, Morena es un movimiento de causas y de trabajo incansable, a las mentiras respondemos con resultados, con cercanía y con la frente en alto, caminando junto a nuestra gente, recalcó.