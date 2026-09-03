¡Localizan sin vida a adulto mayor sobre torre de alta tensión en Nogales!

Las autoridades ministeriales investigan la muerte de un hombre adulto mayor que fue localizado sin vida sobre torre de alta tensión en las inmediaciones del fraccionamiento Monarca en Nogales, Sonora.
Este hecho fue documentado alrededor de las 06:00 de la mañana de este jueves 03 de septiembre cuando autoridades atendieron un reporte ciudadano sobre una persona encontrada sin vida en una estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada entre el fraccionamiento Las Bellotas y Residencial Monarcas.
Elementos de seguridad y personal de emergencia confirmaron el hallazgo y acordonaron el área para los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado por Semefo de la FGJE de Sonora a una funeraria local donde se continúa con los trabajos de ley.
Cabe mencionar que hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona ni las circunstancias de su fallecimiento. Será la fiscalía del estado quien realizarán las indagatorias para determinarlo.