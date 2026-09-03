¡Localizan sin vida a adulto mayor sobre torre de alta tensión en Nogales!

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El hallazgo ocurrió durante la mañana de este jueves entre Las Bellotas y Residencial Monarca. La Fiscalía investiga la identidad y las circunstancias del fallecimiento

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/09/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:01 PM.