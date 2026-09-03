¡OOMAPAS se prepara para evitar cortes de agua en Nogales!

OOMAPAS Nogales instalará generadores eléctricos en pozos y rebombeos para reducir posibles afectaciones al suministro de agua potable, principalmente en los sectores sur, oriente y poniente de la ciudad, durante el mantenimiento eléctrico programado para el domingo 6 de septiembre, de las 04:00 a las 16:00 horas.
Esta medida forma parte de las acciones de prevención y seguimiento que el Ayuntamiento de Nogales y OOMAPAS desarrollan en la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social. Los trabajos eléctricos se realizarán desde el kilómetro 21 hacia el sur de la ciudad.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó que la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Municipal permite anticiparse a situaciones que pudieran afectar a las familias nogalenses y establecer estrategias para mantener los servicios esenciales.
La prioridad es nuestra gente y por eso estamos trabajando de manera preventiva. No vamos a esperar a que se presente una afectación para actuar; estamos tomando las medidas necesarias para que el suministro de agua pueda mantenerse y que cualquier situación sea atendida con oportunidad, señaló el presidente municipal.
Nos estamos preparando con anticipación. Vamos a colocar generadores en los puntos estratégicos que pudieran verse afectados para mantener operando los pozos y rebombeos. Nuestro objetivo es reducir al máximo cualquier afectación y mantener el suministro, principalmente en los sectores sur, oriente y poniente de Nogales, puntualizó Sandoval Mendoza.
También se informó que las obras del Acueducto Poniente requerirán el cierre temporal de un carril de la carretera Internacional, en las inmediaciones del puente Encinas, en sentido de sur a norte.
La intervención comenzará el viernes 4 de septiembre, a las 20:00 horas, para realizar el cruce de una tubería de acero de 20 pulgadas de diámetro. Se prevé restablecer por completo la circulación a las 08:00 horas del sábado 5 de septiembre.
Por lo anterior, se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones, respetar la señalización instalada y anticipar sus tiempos de traslado durante los trabajos.El alcalde Juan Francisco Gim Nogales resaltó que estas obras son necesarias para atender las necesidades actuales y futuras de la ciudad.
Cada una de estas acciones tiene un propósito: mejorar la infraestructura y garantizar mejores condiciones para el abasto de agua potable. Sabemos que algunas obras pueden generar molestias momentáneas, pero estamos trabajando para que los beneficios sean permanentes para las familias de Nogales, afirmó Juan Gim.
Estamos trabajando de manera coordinada y con planeación. La instrucción es mantener informada a la ciudadanía y realizar cada trabajo con la mayor responsabilidad, porque se trata de infraestructura que permitirá fortalecer el sistema de agua potable de Nogales, dijo Sandoval Mendoza.