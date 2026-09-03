¡OOMAPAS se prepara para evitar cortes de agua en Nogales!

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Instalarán generadores eléctricos en pozos y rebombeos ante el mantenimiento programado para este domingo 6 de septiembre, con posibles afectaciones principalmente en los sectores sur, oriente y poniente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 10:42 AM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 10:57 AM.