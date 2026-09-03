OOMAPAS refuerza trabajos para mejorar el drenaje en Nogales

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El organismo mantiene labores de saneamiento en el arroyo Los Nogales, además de reparar tuberías, sondear líneas, instalar descargas y dar mantenimiento a la red hidráulica y sanitaria.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 10:57 AM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 11:13 AM.