OOMAPAS refuerza trabajos para mejorar el drenaje en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales, a través del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), continúa los trabajos de saneamiento en el arroyo Los Nogales para fortalecer la red de atarjeas y mejorar la conducción de aguas residuales.
Durante la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, se destacó la importancia de mantener estas acciones y atender las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad.
El presidente municipal señaló que los resultados requieren constancia y seguimiento. Por ello, su administración continuará impulsando la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento y OOMAPAS para avanzar en la solución de los problemas que durante años han afectado a diversos sectores de Nogales.
Por su parte, el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, explicó que los trabajos en el arroyo se han desarrollado por etapas, con el propósito de contar con una infraestructura más eficiente y segura. Añadió que el organismo mantiene labores de mantenimiento, reparación y sondeo, además de dar seguimiento a las obras de mayor impacto para la ciudad.
No se trata solamente de atender una emergencia, sino de continuar trabajando en soluciones que permitan mejorar de manera permanente la infraestructura sanitaria de Nogales, expresó Sandoval Mendoza.
Asimismo, OOMAPAS realiza cambios de válvulas y mantenimiento de motores, acciones que contribuyen a fortalecer la operación del sistema hidráulico municipal.