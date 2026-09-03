¡Prepárate! Sonora participará en el Segundo Simulacro Nacional

El sumarse a las acciones de prevención en caso de algún incidente dentro y fuera del hogar, será el principal objetivo del Segundo Simulacro Nacional, que se llevará a cabo en todo nuestro país el próximo 19 de septiembre en punto de las 10:00 horas.
A través de un video informativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora, Raúl Camarena, director de emergencias y desastres de esta dependencia, destacó la importancia de que todos los sonorenses y nogalenses nos involucremos a esta iniciativa.
Y esta vez el simulacro va a ser un poco diferente. Este año lo vamos a hacer en nuestro hogar, con nuestra familia. Y eso va a impulsar a que tengamos un plan familiar de evacuación. Es importante que todos vamos a comprender todos los protocolos en materia de protección civil y llevar una cultura sana para poder resguardarnos y mantenernos seguros siempre, mencionó Camarena.