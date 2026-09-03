¡Prepárate! Sonora participará en el Segundo Simulacro Nacional

...

El próximo 19 de septiembre a las 10:00 horas, familias de todo México podrán participar desde sus hogares para practicar protocolos de evacuación y fortalecer la cultura de prevención ante emergencias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/09/2026 10:27 AM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 10:36 AM.