Recuperan espacios públicos de Nogales ocupados nuevamente por personas en situación de calle!

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Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en distintos sectores para retirar a personas que habían vuelto a instalarse en áreas públicas. Seguridad Pública pidió reportar estos casos al 911

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/09/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:19 PM.