Recuperan espacios públicos de Nogales ocupados nuevamente por personas en situación de calle!

Varios espacios públicos que habían sido recuperados por las autoridades fueron retomados por personas en estado de indigencia, quienes volvieron a colocar sus pertenencias pernoctando en el lugar que utilizan para el consumo de drogas y otras sustancias.
Por tal motivo elementos de la Policía Municipal comisionados a la Unidad de Proximidad Social y encargados de la recuperación de espacios públicos recorrieron en coordinación con otras dependencias s las zonas desalojando a las personas.
El comandante Gerardo Castro encargado de la unidad de seguridad pública detalló que constantemente atienden los llamados o señalamientos de estos casos, sobre personas que se apoderan de lugares públicos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales son atendidos.
Pero muchos de estos casos los realizan al percatarse de los nuevos allanamientos durante los recorridos propios de las unidades en los diferentes sectores de la ciudad procediendo en consecuencia a su retiro.
El comandante también encargado de la unidad de Proximidad Ciudadana de Seguridad Pública recalcó que siguen atendiendo los reportes de la ciudadanía que señalen este tipo de allanamientos en cualquier sector de la ciudad.
Los reportes se pueden realizar directamente al número de emergencias 911 y o a la página de Seguridad Pública en las redes sociales.