¡Shriners dona equipo de rehabilitación al DIF Nogales para apoyar a niños y adultos!

Equipamiento especializado para mejorar la calidad de vida de niños y adultos con parálisis cerebral, así como diversas herramientas que buscan dar movilidad y refuerzo a con lo que se cuenta en estos momentos a nivel local, como parte de una donación que realizó este jueves la organización Shriners en Nogales al sistema DIF Municipal.
Paulina Delgado, directora de esta dependencia mencionó esta donación altruista consistió en sillas de ruedas y aparatos de fisioterapia que serán destinados directamente a la Unidad Básica de Rehabilitación, la cual cuenta ya con personal especializado para este propósito y estos apoyos se asignarán a aquellos que lo necesiten de acuerdo con su vulnerabilidad.
Así es, estamos muy contentos porque recibimos a Shriners de Nogales y pues ellos vinieron a hacer una pequeña donación de la cual va a beneficiar a nuestros usuarios, aquellas personas que asistan al área de unidad básica de rehabilitación de aquí de DIF Nogales, vamos a estarlos apoyando siempre y cuando cumplan con las características de los equipos que nos donaron, comentó Delgado.
Agregó la dependencia también se cuenta en la promoción activa de la recolección para el Teletón de este 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 10 de octubre, contando con el tradicional “cochinito” recaudador el cual se encuentra rondando por diversas dependencias municipales invitando a los ciudadanos a sumarse con aportaciones económicas.
Ahorita está en Oomapas, por quien guste apoyar a esa noble causa, en la cual muchas personas se ven beneficiadas con su terapia, ya que aquí tenemos usuarios que además de llevar la terapia de rehabilitación, aquí en DIF también la llevan en el CRIT de Hermosillo, indicó.