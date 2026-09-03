¡Shriners dona equipo de rehabilitación al DIF Nogales para apoyar a niños y adultos!

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La donación incluye sillas de ruedas y aparatos de fisioterapia que serán destinados a la Unidad Básica de Rehabilitación, donde diariamente se atiende a alrededor de 30 personas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/09/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 04:32 PM.