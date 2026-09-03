¡Tinacos a bajo costo todo el año en Nogales! Invitan a aprovechar el programa

La administración municipal, a través de la Dirección de Bienestar Social y el programa Mariana Trinitaria, mantiene durante todo el año la venta de tinacos a bajo costo para apoyar la economía de las familias nogalenses y facilitar la adquisición de equipo para almacenar agua en sus hogares.
La directora de Bienestar Social, Aracely García, destacó que el programa ha tenido una respuesta favorable entre la ciudadanía, debido al ahorro que representa en comparación con los precios comerciales. Este beneficio ofrece una alternativa de compra para las familias que necesitan incorporar un tinaco al equipamiento de su vivienda.
Ha sido muy satisfactorio para la comunidad, porque está muy por debajo del costo del mercado, comentó la funcionaria al referirse al precio de los tinacos disponibles mediante este programa.
Para efectuar el trámite, deberán presentar comprobante de domicilio, credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) y una fotografía del espacio donde se instalará el tinaco.
Una vez completado el proceso en Bienestar Social, el pago correspondiente se realiza en Tesorería. Por ello, las familias deben acudir primero a la dependencia para gestionar su solicitud y conocer los pasos para acceder al beneficio.
La disponibilidad del programa durante todo el año permite a las familias considerar esta opción al planear la compra de un tinaco. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Nogales, busca acercar alternativas accesibles para atender las necesidades de equipamiento de los hogares y contribuir al cuidado de la economía familiar.