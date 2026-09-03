¡Tinacos a bajo costo todo el año en Nogales! Invitan a aprovechar el programa

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Las familias pueden solicitar este beneficio a través de Bienestar Social y acceder a tinacos con precios por debajo del mercado. El trámite requiere comprobante de domicilio, INE, CURP y fotografía del espacio donde será instalado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 03/09/2026 11:56 AM.