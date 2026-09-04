Angélica Burgos impulsa capacitación para fortalecer la defensa de las mujeres en Nogales

La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, llevará a cabo un taller de capacitación denominado “Violencia Política en Razón de Género” el próximo sábado en esta frontera, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, manifestó habrá de asistir junto con un importante grupo de integrantes de la organización, a la convocatoria lanzada por la Secretaría de las Mujeres de su partido, con el fin de contar con las herramientas para la defensa de los derechos de las féminas.
En la agrupación Mujeres al 100 nos preocupamos por la estabilidad y fortaleza de las familias nogalenses…porque son la base de nuestra sociedad y por ello, impulsamos su fortalecimiento y empoderamiento para un mejor desarrollo con calidad de vida, indicó.
Para la organización Mujeres al 100, el impulsar programas de apoyo y respaldo a las mujeres ha sido una prioridad desde la fundación de la agrupación, con proyectos asistenciales de beneficio colectivo.
La agrupación cuenta con una Red de más de 300 integrantes…entre las que destacan profesionistas que brindan atención, asesoría, orientación, acompañamiento y respaldo a quienes lo requieran de manera gratuita, expresó.