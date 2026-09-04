Angélica Burgos impulsa capacitación para fortalecer la defensa de las mujeres en Nogales

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Morena Sonora realizará este sábado el taller “Violencia Política en Razón de Género”, al que acudirán integrantes de Mujeres al 100 para adquirir herramientas de prevención y defensa de los derechos de las mujeres

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 11:07 AM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 11:11 AM.