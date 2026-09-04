Aseguran casi medio kilo de “crystal” en carretera Ímuris–Cananea

...

Agentes federales detuvieron a un conductor mexicano y aseguraron un Nissan Altima en cuyo interior transportaba una bolsa con aproximadamente 453.5 gramos de la droga

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 04:04 PM.