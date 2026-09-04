Aseguran casi medio kilo de “crystal” en carretera Ímuris–Cananea

Un conductor fue detenido por agentes federales con casi medio kilo de “crystal” que transportaba a bordo de su vehículo.
Agentes de la Policía Federal Ministerial asignados a esta frontera realizaron el aseguramiento de aproximadamente medio kilo de la droga conocida como “crystal”, asegurando un vehículo y a su conductor, durante un operativo sobre la Carretera Federal en el tramo Ímuris–Cananea.
De acuerdo con el reporte, los agentes realizaban actos de investigación cuando efectuaron la intervención y detuvieron a Gilberto N., de nacionalidad mexicana.
Durante la acción fue asegurado un Nissan Altima modelo 1998, color verde militar, así como una bolsa que contenía el narcótico, con un peso bruto aproximado de 453.5 gramos.
La persona detenida, el vehículo y la droga asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades.