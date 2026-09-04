Detienen a conductor en segundo grado de ebriedad durante la madrugada en Nogales

En segundo grado de ebriedad fue detenido el conductor de un vehículo al circular por calles de la colonia Jardines de la Montaña en horas de la madrugada.
De acuerdo con el reporte de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, fue a las 00:20 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de vigilancia sobre la avenida de los Maestros de la colonia Jardines del Bosque, cuando observaron un vehículo Jeep Wrangler de color negro sin placas de circulación.
Por lo que procedieron a marcarle el alto, explicándole el acto de molestia, percatándose los agentes que el conductor despedía un fuerte aliento alcohólico, por lo que se le hizo de su conocimiento que sería presentado ante el médico de guardia siendo el de nombre Adriel "N" de 39 años.
Mismo que al ser dictaminado resultó en segundo grado de ebriedad, lo que se le hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.