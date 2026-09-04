Detienen a conductor en segundo grado de ebriedad durante la madrugada en Nogales

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Agentes de Tránsito Municipal detectaron al conductor de un Jeep Wrangler sin placas mientras circulaba por la colonia Jardines del Bosque; fue presentado ante el médico y quedó a disposición de la autoridad correspondiente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 04:17 PM.