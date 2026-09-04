Julia Huerta toca puertas en Bellavista y El Rosarito con los Diálogos por la Transformación

Como parte de los trabajos políticos internos de Morena, Julia Huerta continúa encabezando activamente los “Diálogos por la Transformación” en la ciudad. En su más reciente jornada, las actividades se concentraron en la calle Bellavista Poniente, justo en la intersección de las colonias Bellavista y El Rosarito, donde se mantuvo un acercamiento directo con sus residentes.
Esta fase de trabajo territorial se ha caracterizado por dejar el trabajo de escritorio para priorizar la labor directa en las calles de Nogales, con los avances de este ejercicio político incluyen alcance territorial con recorridos a pie que cruza la ciudad de Oriente a Poniente.
Julia Huerta resaltó las acciones de labor informativa como estrategia principal de tocar puerta por puerta para dialogar con las y los vecinos, así como entregar el periódico Regeneración, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances que ha logrado la Cuarta Transformación.
Sobre el contexto social y político de estos recorridos, Huerta destacó que la respuesta de la comunidad ha sido sumamente positiva, donde la ciudadanía ha mostrado una actitud receptiva y de puertas abiertas hacia el movimiento político y los cambios que este representa.
Julia Huerta expresó sentirse entusiasmada y agradecida por el recibimiento de la gente, al reafirmar su convicción de seguir trabajando en esta encomienda informativa en las colonias, manteniendo el paso firme mientras se esperan los próximos tiempos del calendario político.