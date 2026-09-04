Julia Huerta toca puertas en Bellavista y El Rosarito con los Diálogos por la Transformación

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La representante de Morena continúa con recorridos casa por casa, ahora en Bellavista Poniente, donde dialogó con vecinos y entregó el periódico Regeneración para informar sobre los avances de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 12:38 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 12:44 PM.