Más de 20 millones de pesos transforman los espacios deportivos de Nogales

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El Ayuntamiento avanza en la rehabilitación del estadio Alberto Hoeffer y la Unidad Villa Sonora, donde por primera vez desde 1984 se instala electrificación formal para mejorar la seguridad de atletas y familias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/09/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 04:55 PM.