Más de 20 millones de pesos transforman los espacios deportivos de Nogales

Con una inversión que supera los 20 millones de pesos en menos de un año y la modernización de espacios que no recibían mantenimiento en por lo menos cuatro décadas, la infraestructura deportiva del Ayuntamiento de Nogales se prepara para una transformación para cerrar el año, con las obras principales con avances que permitirán recibir eventos magnos a nivel nacional y brindar seguridad a miles de ciudadanos usuarios diarios.
Marco Alonso Martínez, director del Instituto del Deporte (IMDEN) mencionó que de inicio en el estadio Dr. Alberto Hoeffer, los trabajos de rehabilitación registran un 80% de avance en la instalación del techo, además de la mejora de drenaje, baños y mantenimiento del campo, además de que la constructora es garantizar las condiciones para el próximo 24 de septiembre, cuando se celebrará la conocida como Fiesta Mexicana del Béisbol.
Nosotros estamos esperando que para el 22 de septiembre nos otorguen esta parte para nosotros hacer todo lo que se necesita hacer el 23 y iniciar el juego el 24 y luego se reanuda nuevamente las actividades porque falta lo que es la cabina de transmisión, faltaría la pintura epóxica y lo que se le va a poner a las gradas, faltaría detalles de los baños, faltaría también detalles de lo que es el área interior, comentó Martínez.
La habilitación de este alumbrado con la cercanía al tiempo invernal, que significa días más cortos, brindará un ambiente seguro y un apoyo importante a los atletas, y explicó estos campos dan espacio a ligas de béisbol, múltiples clubes de basquetbol y futbol además de por lo menos 80 equipos de tochito y familias enteras que acuden a caminar diariamente, mientras que la segunda etapa para la parte baja de la unidad será contemplada para el próximo año.
Entonces es una unidad deportiva que le da muchos servicios a ese sector de la ciudad y era importantísimo, era necesario el tema del alumbrado, habíamos actuado nosotros en coordinación con alumbro público y servicios públicos para poner luces solares en los andadores, pero no era suficiente. Entonces por parte del desarrollo urbano y ecología pues se sembraron árboles, se trabajó en otras áreas, pero lo que es muy importante ahora con el invierno y que está oscureciendo más temprano, ahora que entra esta temporada, pues es importantísimo la luz, ¿no? Por eso estamos muy agradecidos con nuestro alcalde y pues obviamente con todo lo que se está realizando a favor de los deportistas, comentó.