Motociclista y peatón resultan lesionados en accidente sobre el periférico Colosio

Un motociclista impactó a un peatón cuando circulaba por el periférico Colosio, resultando ambos lesionados siendo internados en el Hospital IMSS Bienestar en Nogales, Sonora.
El informe policial detalla que fue a las 22:10 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al bulevar Luis Donaldo Colosio frente a la Dulcería Cananea donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron a una motocicleta de la marca Vento Thundestar-300 modelo 2025 de color negro sin placas de circulación y dos personas del sexo masculino lesionadas sobre el pavimento que estaba siendo atendidas por paramédicos de Cruz Roja.
Los agentes se entrevistaron con el de nombre Marco Antonio de 26 años, quien manifestó que al circular por dicho periférico cuando el peatón de nombre Erasmo de 43 años cruzó el arroyo vehicular por un lugar no destinado para ello, provocando ser atropellado.
Trasladando a ambas personas al hospital IMSS Bienestar donde ambos fueron valorados con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.