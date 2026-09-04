Motociclista y peatón resultan lesionados en accidente sobre el periférico Colosio

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El accidente ocurrió frente a la Dulcería Cananea; motociclista y peatón fueron trasladados al Hospital IMSS-Bienestar, donde se reportaron con lesiones que tardan más de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 03:59 PM.