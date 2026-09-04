¡Nunca es tarde para estudiar! Ofrecen alfabetización y certificados de primaria y secundaria GRATIS

Con el objetivo de abatir el rezago educativo y brindar nuevas oportunidades de superación personal y laboral, el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), reiteró su invitación a la ciudadanía a integrarse a los programas gratuitos de alfabetización y regularización escolar, los cuales cuentan con cobertura activa en esta frontera.
El esquema formativo está dirigido a personas de 15 años en adelante que deseen aprender a leer y escribir, o bien, que busquen certificar sus estudios de primaria y secundaria para continuar hacia el nivel medio superior, con la premisa que la atención se canaliza a través de las 72 plazas comunitarias distribuidas en la entidad.
Los centros de atención disponibles en el municipio de Nogales para beneficio de jóvenes y adultos locales se localizan en la plaza comunitaria de Itama, en calle Revolución y 5 de febrero, de la colonia Esperanza; en la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, en calle Nicaragua, también de la misma colonia; la secundaria general 2 “Luis Basurto Guzmán”, en la colonia Obrera y en HEPAC, en calle Tigres 160 de la colonia Bellavista; así como atención a internos en el Cereso 2.
La directora general del ISEA, María Engracia Carrazco Valenzuela, manifestó que los servicios del instituto están diseñados para adaptarse a los tiempos de personas trabajadoras y jefas o jefes de familia, con servicios gratuitos en trámites, asesorías y expedición de certificados
Carrazco Valenzuela destacó que, derivado de las políticas de transformación educativa impulsadas por la administración del gobernador Alfonso Durazo, Sonora se ubica actualmente entre las cinco entidades del país con mayor índice de conclusiones en alfabetización, primaria y secundaria.
La titular del ISEA enfatizó que cada documento emitido representa no solo un trámite administrativo, sino una historia de movilidad social que abre la puerta a mejores empleos y a la continuidad académica de las familias sonorenses.