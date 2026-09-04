¡Nunca es tarde para estudiar! Ofrecen alfabetización y certificados de primaria y secundaria GRATIS

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El ISEA invita a personas de 15 años en adelante a aprovechar sus programas gratuitos, con opciones de atención en distintos puntos de la ciudad y horarios adaptados para trabajadores y familias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/09/2026 12:59 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 01:04 PM.