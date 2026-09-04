Paro laboral en IMSS Nogales por instalaciones en mal estado; afecta a 300 usuarios al día

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Trabajadores sindicalizados suspendieron labores este viernes para denunciar malas condiciones en las instalaciones, riesgos de seguridad y presuntas amenazas de represalias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/09/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 04:24 PM.