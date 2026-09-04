Paro laboral en IMSS Nogales por instalaciones en mal estado; afecta a 300 usuarios al día

Los trabajadores sindicalizados de las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nogales, Sonora iniciaron un paro laboral este viernes 4 de septiembre denunciando principalmente malas condiciones de sus instalaciones, amenazas y represalias.
Cabe mencionar que esta situación afectara a miles de derechohabientes de esta frontera ya que dichas oficinas atienden a más de 300 personas cada día.
Trabajadores sindicalizados de las oficinas administrativas de la Subdelegación del IMSS en Nogales, ubicadas en el Parque Industrial San Ramón, se encuentran en paro laboral desde la mañana de este viernes, en protesta por las condiciones físicas y de seguridad en las que aseguran desempeñar sus labores.
De acuerdo con un escrito presentado a la titular de la Subdelegación, Claudia Lucía Blancarte Rodríguez, los empleados señalan que las problemáticas se han prolongado durante años sin recibir una solución definitiva.
Entre las principales inconformidades mencionan fallas constantes e insuficiencia del aire acondicionado, bajas temperaturas durante el invierno, corrosión y desprendimiento de partículas del techo, instalaciones eléctricas y cables expuestos que consideran peligrosos, goteras que afectan las áreas de trabajo, además de muros y divisiones de tabla roca deteriorados.
El personal sindicalizado señaló además que ha recibido amenazas de posibles represalias por parte de personal de confianza de la institución en caso de no reactivar sus labores.
La situación afecta tanto a trabajadores como a derechohabientes, ya que en estas oficinas administrativas se atiende diariamente a más de 300 personas, de acuerdo con información proporcionada por el propio personal.
Los empleados mantienen la suspensión de labores en demanda de condiciones adecuadas y seguras para trabajar y brindar atención a los usuarios.