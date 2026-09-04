Podrían abrir antes de tiempo carriles del puente de Tecnológico y Los Maestros

Los trabajos de infraestructura vial en diversos puntos de Nogales, Sonora registran un avance significativo que permitirá habilitar la circulación vehicular mucho antes de los tiempos originalmente proyectados, esto a pesar de los retos técnicos, ya que las obras avanzas con rapidez y los primeros carriles están a pocos días de abrirse de forma segura al tránsito local.
Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología, Jorge Medina Esqueda, mencionó que el proyecto en general de modernización del puente en el cruce de Tecnológico y Avenida de Los Maestros, presenta alrededor de un 75 por ciento de progreso, por lo que la autoridad municipal evalúa junto a los contratistas si se pudiera adelantar la fecha de apertura de por lo menos uno de los carriles, para antes del 10 de septiembre, la cual era el compromiso original.
Ahorita nos encontramos aquí viendo que, aunque el compromiso es abrir el día 10 de septiembre, los trabajos van muy avanzados y queremos ver la posibilidad de abrirlos antes. Es por eso que hacemos estas visitas, nos coordinamos aquí con la contratista, con personal de SIDUR y pues nosotros la responsabilidad que tenemos es esa, supervisar, coordinarnos y el apoyo que tenemos también hacia ellos, comentó Medina.
Por otra parte, las labores de reparación del socavón ubicado en la calle Tepic y Plutarco Elías Calles continúan, con cuadrillas que trabajan tanto por dentro como por fuera del embovedado, siempre bajo la vigilancia de Protección Civil y Bomberos para no poner en riesgo al personal con las corrientes internas de esta estructura.
Tentativamente, pues en una reunión que tuvimos ayer con el alcalde, es muy probable que la siguiente semana, el otro viernes, ya se pueda abrir otro carril también. Ahorita tenemos dos carriles, es probable que la otra semana, el próximo viernes, se pueda abrir otro carril para ampliar más la circulación ahí, comentó.