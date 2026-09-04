Podrían abrir antes de tiempo carriles del puente de Tecnológico y Los Maestros

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La obra registra un avance cercano al 75% y el Ayuntamiento analiza habilitar al menos un carril antes del 10 de septiembre para agilizar la circulación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/09/2026 05:10 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 05:13 PM.