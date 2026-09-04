Prevención del suicidio: policías reciben capacitación permanente en primeros auxilios psicológicos

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Policías reciben capacitación en primeros auxilios psicológicos para atender crisis, mientras autoridades llaman a familiares a identificar señales de alerta y buscar ayuda profesional a tiempo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/09/2026 12:56 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 12:59 PM.