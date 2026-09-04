Prevención del suicidio: policías reciben capacitación permanente en primeros auxilios psicológicos

La Dirección de Seguridad Pública mantiene una estrategia permanente enfocada en la atención a la salud mental y la prevención del suicidio, con énfasis en la capacitación policial y la sensibilización comunitaria, según informó la psicóloga Melissa Encinas, subdirectora del área de Prevención del Delito.
La funcionaria destacó que, aunque septiembre concentra los esfuerzos globales por la conmemoración de esta causa, la corporación municipal sostiene estas acciones a lo largo de todo el año para brindar respaldo oportuno a personas en situaciones de vulnerabilidad. Como parte central del programa, los elementos policiales y el personal operativo reciben preparación continua en primeros auxilios psicológicos para actuar de forma adecuada ante una crisis.
Para nosotros como Prevención del Delito es muy importante brindar este apoyo más en el tema de prevención de suicidio. Es una campaña que empezamos desde el año pasado, pero que no hemos soltado. Sabemos que en septiembre se conmemora o se trabaja fuertemente la prevención de suicidio, pero para nosotros como Seguridad Pública ya es una campaña que se maneja de forma permanente porque sabemos que siempre hay personas en condición vulnerable que pudieran llevarlas a tomar alguna mala decisión, dijo.
Sí se trabaja con la ciudadanía por medio de toda la campaña que nosotros traemos, pero también al personal de Prevención del Delito y de Seguridad Pública continuamente se encuentran bajo capacitación en varios temas, precisamente para reforzar este tipo de conocimientos en las problemáticas que se pueda intervenir, manifestó.
Un tema que se les impartió por parte de nuestro equipo en una serie de capacitaciones que hubo durante este año y el año pasado fue en primeros auxilios psicológicos, es decir, cómo auxiliar a una persona, cómo darle la primera ayuda a una persona que está intentando o pensando en atentar contra su propia vida, agregó.
Un tema que se les impartió por parte de nuestro equipo en una serie de capacitaciones que hubo durante este año y el año pasado fue en primeros auxilios psicológicos, es decir, cómo auxiliar a una persona, cómo darle la primera ayuda a una persona que está intentando o pensando en atentar contra su propia vida, agregó.
Como señales de alerta citó ejemplos donde la persona empiece a hablar de muerte, preguntar qué harían sin él, que empiece a regalar objetos de valor, que vean que de repente la persona se abandona a sí misma o descuida su higiene, su alimentación, que deja de frecuentar amistades o deja de hacer actividades que le gustaban, que empieza a despedirse, a cerrar asuntos pendientes o que de repente le ven algunos síntomas de depresión, de ansiedad, que aunque no es un determinante, sí es un factor fuertemente asociado al suicidio.