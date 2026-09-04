Sonora alista exportación de 30 mil cabezas de ganado tras pausa técnica en Agua Prieta

Con un inventario de más de 30 mil cabezas de ganado listas para cruzar la frontera en los próximos dos meses, el sector pecuario sonorense afina detalles para la reactivación de los cruces internacionales tras una suspensión temporal de operaciones en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, derivada de obras de modernización en el área de inspección conocida como chute.
El reinicio de los embarques hacia Estados Unidos a través de este punto fronterizo está previsto para el próximo martes 8 de septiembre, una vez concluidas las adecuaciones de infraestructura para garantizar el manejo zoosanitario y el flujo comercial; en espera también de la autorización de cruce por la estación cuarentenaria de Nogales.
En torno a la radiografía del hato y capacidad exportadora, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) del Gobierno del Estado, el dinamismo ganadero de la entidad se sustenta en una sólida base productiva y sanitaria.
El informe establece que se cuenta con un padrón de 34 mil productores registrados distribuidos en 27 mil 592 Unidades de Producción Pecuaria (UPP), con infraestructura de acopio en 112 corrales con registro de Prestador de Servicios Ganaderos (PSG) habilitados para exportación.
Como parte del padrón activo de cruce, son alrededor de 800 unidades de producción pecuaria con capacidad operativa y sanitaria para exportar ganado en pie de manera regular y la premisa de disponibilidad inmediata de un inventario de 30 mil cabezas preparadas para salir durante el primer bimestre del nuevo periodo comercial.
Por su parte, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), organización que agrupa a más de 30 mil agremiados, precisó que el ciclo formal de exportación arrancó el pasado 1 de septiembre y concluye el 31 de agosto del próximo año, periodo en el que Sonora exporta un promedio anual de 320 mil cabezas.
Frente a la pausa operativa en Agua Prieta, la representación ganadera enfatizó que los desfases logísticos no representan pérdidas económicas directas ni mermas en el hato, al precisar que el ganado no se muere ni se pierde; si un lote sobrepasa la edad o el rango de peso exigido para cruzar a Estados Unidos, se redirige de inmediato y se comercializa con total fluidez en el mercado nacional, señalaron fuentes del sector ganadero.
Con la reapertura programada en la cuarentenaria de Agua Prieta, el estado busca mantener la estabilidad de los precios del becerro en pie y sostener el ritmo habitual de envíos para cumplir las metas del nuevo ciclo comercial.