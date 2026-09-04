Sonora alista exportación de 30 mil cabezas de ganado tras pausa técnica en Agua Prieta

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Sonora se prepara para reactivar las exportaciones por Agua Prieta el próximo 8 de septiembre, tras concluir los trabajos de modernización en la estación cuarentenaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/09/2026 12:47 PM.
En Nogales y editada el 04/09/2026 12:50 PM.