Angélica Burgos destaca avances de la 4T bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum

...

La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales resaltó programas sociales, salarios, empleo y estabilidad económica como parte de los resultados que, afirmó, ha alcanzado la actual administración federal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 09:28 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 09:46 AM.