Angélica Burgos destaca avances de la 4T bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum

La cimentación del segundo piso de la Cuarta Transformación sigue avanzando con resultados tangibles en el país, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheibaum, consideró Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, destacó el trabajo social y de beneficio para todos los mexicanos alcanzados por la primera mujer en ocupar la presidencia de la República, a 24 meses de gestión administrativa.
Estuvimos dando seguimiento al segundo informe de nuestra presidenta...en donde hay que destacar el esfuerzo por generar más bienestar y calidad, con políticas públicas y programas sociales que ahora son derechos y obligaciones para todos los mexicanos, expresó.
El crecimiento en 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la generación de más de 60 millones de nuevos empleos, enumeró, son muestra del éxito del gobierno de la Cuarta Transformación, además de contar con una economía nacional estable y un peso robustecido frente al dólar.
“Pero lo principal, ha sido el beneficio de las políticas sociales de la presidencia...porque al cierre del presente año, los programas del Bienestar habrán, estarán mpactando a más de 42 millones de mexicanos por la inversión histórica aplicada en favor de los connacionales, subrayó.
Todos estos indicadores son una muestra que el Movimiento de Regeneración no se detiene, añadió, porque el proyecto de transformación surgió del pueblo y su defensa está por encima de los intereses de gobiernos extranjeros.