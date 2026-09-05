Colectivo Abrazos de Mamá une a familias en su primera Tertulia de Regreso a Clases

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El colectivo realizó en El Cactus una jornada de convivencia, diálogo y escucha, con la participación de familias, jóvenes y activistas de ambos lados de la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/09/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 11:45 AM.