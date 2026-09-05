Colectivo Abrazos de Mamá une a familias en su primera Tertulia de Regreso a Clases

Bajo la convicción de que una comunidad sólida se edifica a través de personas decididas a cuidar de otras personas, el colectivo Abrazos de Mamá llevó a cabo con éxito su primera Tertulia de Regreso a Clases. La velada congregó a familias, jóvenes y activistas en una jornada de diálogo libre de juicios, enfocada en brindar respaldo emocional, afecto y escucha ante el nuevo ciclo escolar y los retos cotidianos que enfrentan las juventudes y sus entornos en la región fronteriza.
Al tener como sede el espacio cultural y gastronómico El Cactus, la reunión se convirtió en un refugio de cercanía y convivencia plural, con la moderación del encuentro a cargo de Ovier Serrano, quien guio las reflexiones de la mesa con calidez y sensibilidad, al propiciar un ambiente de confianza mutua donde cada voz fue escuchada sin reservas.
Las integrantes del colectivo extendieron un balance profundamente emotivo tras la jornada, al destacar que los esfuerzos comunitarios trascienden los discursos formales y cobran vida en la voluntad colectiva.
Hay noches que terminan, pero hay abrazos que apenas comienzan, la Tertulia fue posible gracias a una red de personas que decidió creer, compartir, acompañar y estar. En Abrazos de Mamá creemos que una comunidad no se construye con grandes discursos, sino con personas que deciden cuidar de otras personas, expusieron.
El colectivo también valoró la cobertura y difusión de los medios de comunicación locales, entre ellos MAS Medios y el Periódico Nuevo Día, fundamentales para amplificar mensajes de contención social e inclusión en el norte de Sonora.
Como representantes de Abrazos de Mamá, Cris Gallo y Leticia Trejo, reiteraron que sus puertas y brazos permanecen abiertos de forma permanente para toda la comunidad fronteriza que requiera orientación, escucha activa o un espacio seguro de integración. La agrupación mantiene activos sus canales de contacto a través de sus redes sociales oficiales (@abrazosdemamanogales) para próximas actividades y encuentros de apoyo familiar.