Compassion Home recibe apoyo de industria para ayudar a personas vulnerables

La participación ciudadana y corporativa transforma la realidad de las personas vulnerables, por ello, trabajadores de la empresa maquiladora Owens & Minor decidió sumarse a la labor benefactora del comedor comunitario de la asociación Compassion Home.
La compañía acordó apadrinar el espacio en dos fechas distintas, con un nuevo compromiso para el próximo 9 de septiembre, aseguró Imelda Esquer Mendoza, representante de la maquiladora, al explicar que el servicio a la comunidad motiva al personal de forma positiva, dada su conexión personal con esta iniciativa por historias familiares y por el voluntariado previo de sus compañeras de trabajo.
El equipo de la representación industrial de la localidad realizó diversas donaciones para los asistentes con alimentos preparados al entregar cien raciones de burritos percherones de carne deshebrada con papas, frituras y refrescos; al enfatizar que empresa proveedora de alimentos de la maquiladora contribuyó con cien platillos adicionales para la causa.
Como parte de las acciones solidarias al tema de atención a personas en alto grado de vulnerabilidad, de manera adicional llevaron ropa y productos de higiene para el proyecto de la regadera móvil, un servicio disponible los días sábados para individuos en situación de calle.
La directora general de Compassion Home Bigvai Flores Ballinas destacó el respaldo de corporativos, iglesias y ciudadanos particulares, cuyo servicio alivia la carga económica de la organización y fomenta la empatía en la sociedad. Precisó que otras agrupaciones e instituciones de la región, como el Colegio Nogales o la empresa Assa Abloy, mantienen esta tradición altruista y altruista desde hace varios años.