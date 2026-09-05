Compassion Home recibe apoyo de industria para ayudar a personas vulnerables

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Trabajadores de la maquiladora apadrinaron el comedor comunitario de Compassion Home con alimentos, ropa y productos de higiene, además de comprometerse a regresar el próximo 9 de septiembre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/09/2026 11:21 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 11:23 AM.